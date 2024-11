TRIER: Neues Stadt-Prinzenpaar zu Besuch im Rathaus

TRIER. Gut gerüstet für die Session: Das künftige Stadtprinzenpaar Christine II. und Stephan I. (Blenkner) vom KC Grün-Weiß Euren 1979 e.V. hat sich vergangene Woche beim Trierer Oberbürgermeister Wolfram Leibe vorgestellt.

Kurz vor dem 11.11. machte das Prinzenpaar mit seinem Hofstaat und Andreas Peters und Stefan Feltes von der Arbeitsgemeinschaft Trierer Karneval (ATK) einen Besuch im Rathaus – und testete schon mal den Schreibtisch des Oberbürgermeisters aus. Den wollen die beiden am Weiberdonnerstag im kommenden Jahr erobern, um dann endgültig die närrische Herrschaft in der Stadt zu übernehmen. Der Oberbürgermeister kündigte aber im Namen des Stadtvorstandes schon einmal heftigen Widerstand an, wobei ihm die Stadtgarde Augusta Treverorum Beistand leisten soll.

Prinzessin und Prinz sind eingefleischte Karnevalisten: Christine II. ist so eine Art Mädchen für alles im KC Grün-Weiß Euren, Vorsitzende der Tanzsportabteilung und Trainerin. Und in dieser Funktion muss auch ihr Mann Stephan nach ihrer Pfeife tanzen, denn sie leitet auch das Männerballett, in dem der Prinz das Tanzbein schwingt.

Höhepunkt der Session ist in diesem Jahr zwischen dem 27. Februar (Weiberdonnerstag) und Rosenmontag, dem 3. März. Bis dahin stehen fürs Prinzenpaar rund 300 Termine an.

