Doppelter Fahndungserfolg: Polizei Trier nimmt Einbrecher und zwei Räuber fest

TRIER/IGEL. Wie die Polizei Trier mitteilt, kam es am Samstagnachmittag, 09.11.24, in Igel gegen 15.10 Uhr zu einem versuchten Einbruch, der dank des beherzten Einsatzes der Anwohner schnell aufgeklärt werden konnte.

Ein 24-jähriger Mann versuchte, in das Haus einzubrechen, während die Bewohner sich im Inneren aufhielten. Nachdem die Bewohner den Täter bemerkten, flüchtete dieser. Eine der Bewohnerinnen nahm jedoch die Verfolgung auf und konnte ihn mit Hilfe zweier Bekannter bis zum schnellen Eintreffen der Polizei festhalten. Der Täter wurde daraufhin in der Nähe der Mosel vorläufig festgenommen. Am Sonntag ordnete der Ermittlungsrichter in Trier Untersuchungshaft an.

Nur wenige Stunden später war die Polizei erneut gefordert: Bei einem Raubüberfall nahe des Trierer Moselstadions drangen zwei Tatverdächtige in die Wohnung eines Mannes ein und setzten Pfefferspray ein, um Bargeld zu erpressen. Doch das Duo musste sich schließlich mit Zigaretten und einem Feuerzeug zufriedengeben und floh. Die Polizei konnte auch diese beiden Verdächtigen im Rahmen einer schnellen Fahndung in Tatortnähe festnehmen. Auch für sie wurde am Sonntag Untersuchungshaft angeordnet.

Die Ermittlungen in beiden Fällen dauern an.