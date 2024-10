Fahrerflucht in Luxemburg: Schaden gemeinsam angeschaut, dann abgehauen

LUXEMBURG. Am 18.10.2024, gegen 17.42 Uhr, kam es in Luxemburg Val de Hamm an einer Verkehrsampel zu einem Auffahrunfall. Dort fuhr ein Lieferwagen von hinten auf die an der roten Verkehrsampel wartenden Autofahrerin auf.

Dabei wurde das Heck dieses Autos stark beschädigt. Nachdem beide Parteien ausgestiegen waren und sich darauf geeinigt hatten, in die nächst gelegene Seitenstraße zu fahren, um dort die jeweiligen Daten auszutauschen, nutzte der Fahrer des Lieferwagens die Gelegenheit, um sich seiner Verantwortung zu entziehen. Er folgte der Autofahrerin nicht in die Seitenstraße, sondern setzte seine Fahrt einfach geradewegs fort. Bevor sich die Autofahrerin dessen bewusst war, war der schuldige Lieferwagenfahrer bereits verschwunden. (Quelle. Police Grand-Ducale)