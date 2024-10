++ Region: Milde Temperaturen, Nebel und starke Böen in Hochlagen ++

OFFENBACH. Ein Tiefdruckgebiet zieht mit seinem Frontensystem in der ersten Tageshälfte nordwärts ab. Nachfolgend setzt sich bei einer etwas kühleren Luftmasse in Rheinland-Pfalz und im Saarland wieder Hochdruckeinfluss durch, heißt es vom Deutschen Wetterdienst (DWD).

Der heutige Samstag wird anfangs noch überwiegend stark bewölkt, im Norden tritt auch noch etwas Regen auf. Über Mittag aber kommt es zunehmend zu Auflockerungen und es bleibt weitgehend niederschlagsfrei. Die Höchsttemperaturen betragen 15 bis 18, in Hochlagen um 13 Grad. Es weht ei schwacher Süd- bis Südwestwind. In der Nacht zum Sonntag zeigt das Wetter sich teils wolkig, teils gering bewölkt. Bei klarem Himmel kommt es gebietsweise zu Nebelbildung bei einem Temperaturrückgang auf 10 bis 7 Grad.

Am Sonntag nach teils zögerlicher Nebelauflösung verbreitet heiter bis wolkig sowie niederschlagsfrei. Am Nachmittag zeigt sich von Westen her zunehmende Bewölkung. Es kommt zu einer Erwärmung auf 16 bis 19, in Hochlagen um 15 Grad. Mäßiger Südwind, im Bergland teils stark, selten stürmisch auffrischend. Nachts wird es wechselnd bewölkt, nach Südosten kommt es zu teils größeren Auflockerungen und hier Nebelbildung. Im Nordwesten ist zeitweise etwas Regen möglich, sonst überwiegend niederschlagsfrei. Die Tiefstwerte liegen zwischen 11 und 8 Grad. In einzelnen Hochlagen sind weiterhin teils starke bis stürmische Böen aus Südwest möglich.

Für den Montag prognostizieren die Experten nach Auflösung von Nebelfeldern wechselnd bewölktes Wetter mit sonnigen Abschnitten. Im Nordwesten zeitweise Regen, sonst bleibt es meist niederschlagsfrei. Die höchsten Temperaturen bewegen sich zwischen 19 und 21, im höheren Bergland um 17 Grad. Anfangs weht schwacher bis mäßiger Wind aus Südwest, im Bergland bis zum Mittag einzelne starke Böen, die sich dem Mittag abschwächen und auf Süd drehen. In der Nacht zum Dienstag wechselnd bis stark bewölkt, zeitweise etwas Regen möglich. Tiefste Temperaturen 12 bis 9 Grad. (Quelle: DWD)