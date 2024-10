GREVENMACHER. Am 19.10.2024 kam es gegen 1.10 Uhr in Grevenmacher in der Grand-Rue zu einer Auseinandersetzung, bei der ein Mann einen Taser gegen einen anderen einsetzte. Anschliessend kam es zu einer Schlägerei, wobei beide Parteien sich Verletzungen zuzogen.

Die im Anschluss geführten Ermittlungen ergaben, dass beide Streithähne ermittelt werden konnten, die Waffe (Taser) beschlagnahmt und Protokoll erstellt wurde. (Quelle: Police Grand-Ducale)