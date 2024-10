Erfolgreiche Personensuche mit Großaufgebot im Eifelkreis

HERFORST. Am gestrigen Freitag wurde in Herforst ab 22.30 Uhr nach einer Person gesucht, welche sich offensichtlich in einer hilflosen Lage befand. Mit einem Großaufgebot von ca. 60 Einsatzkräften wurden die Ortslage sowie die Gemarkung und die anliegenden Gemeindeflächen abgesucht.

Die Person konnte zur Erleichterung aller gegen 1.40 Uhr leicht verletzt aufgefunden werden. Diese wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus verbracht. Im Einsatz befanden sich die Feuerwehren aus Herforst, Speicher, Beilingen, die technische Einsatzleitung, der Brand- und Katastropheninspekteur sowie das THW, die Rettungshundestaffel, Polizei und DRK. Großen Respekt und Dank an alle Einsatzkräfte! (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)