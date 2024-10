Konz: Straßenverengung an Roscheider Straße wird nach Testphase abgebaut

KONZ. Die Straßenverengungen an der Roscheider Straße in Konz werden in den kommenden Wochen abgebaut. Sie waren Anfang des Jahres testweise aufgebaut worden, weil sich Anwohner massiv über zu schnell fahrende Autos und eine entsprechende Lärmbelastung beschwert hatten.

Eigentlich sollten die Verengungen dazu beitragen, den Verkehr an der Stelle zu beruhigen. Nach einigen Monaten ergab die Evaluierung jedoch, dass sich der Nutzen der Maßnahme in Grenzen hält. Gleichzeitig wurden Verkehrsteilnehmer durch die Verengungen verunsichert. Daher hat der Bauausschuss der Stadt Konz entschieden, die Testphase nicht zu verlängern. (Quelle: Verbandsgemeindeverwaltung Konz)