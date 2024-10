Eifelpark Familienhalloween – Was euch ab sofort im gruselig verwandelten Park erwartet

TRIER. Lasst euch ab dem 12. Oktober täglich von 10-17 Uhr in die gruselig verwandelte Parkkulisse entführen und erlebt mit der ganzen Familie mehr als 60 Attraktionen und jede Menge Wild.

An den Samstagen und Sonntagen bis 27. Oktober 2024 sollte man sich auf eine Begegnung mit dem lebensgroßen Horror-Dinosaurier sowie dem dreibeinigen Gevatter Todd und seiner lustigen Partnerin Hexe Russfuß Zitterbein gefasst machen. Das Halloween Puppentheater, Halloween Kinderschminken und kreatives Kürbisschnitzen runden den Familien-Halloween Spaß ab.

Eifelpark Halloween HalloWnights

Die Eifelpark HalloWnights 2024 stehen vor der Tür und versprechen ein unvergessliches Erlebnis für alle großen und kleinen Halloween-Fans! Am 18. und 19.10. sowie am 25. und 26.10.2024 verwandelt sich der Eifelpark in einen Ort voller Grusel und Spannung, geöffnet bis 22:00 Uhr (Fahrattraktionen bis 21:30 Uhr).

Die HalloWnights sind für die ganze Familie geeignet (keine Alterbegrenzung)! Highlights sind die aufwendige Illumination, die schaurig schöne Dekoration, die Feuershow und die lustigen Geisterjäger. Der vergünstigte Eintritt ab 16 Uhr beträgt € 19,90 pro Person ab 105 cm Köpergröße (gilt für Kinder und Erwachsene).

Für die ganz hargesottenen Halloween Fans gibt es in diesem Jahr besonders düstere und surreale Horror-Attraktionen mit so vielen Live-Erschreckern wie nie zuvor (Altersempfehlung: ab 16 Jahren).

• NEU: Circus Daemonicus – Unchained Freaks. Dauer: 4-8 Minuten. • NEU: Camp Eifel – Das Camp der Untoten: Dunkel, draußen, Mitten in der Eifel und verlassen – ein Camp voller Zombies Dauer: 5-8 Minuten. • Das Labor. Dauer: Dauer: 4-8 Minuten. • Chateau van Kyll. Dauer: 4-8 Minuten.

Weitere Infos zu den HalloWnights und den vier Horror Attrakionen: https://www.eifelpark.de/hallownights/