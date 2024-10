Trierer Kreativität erobert die Gamescom: Was die Hochschule Trier im Gaming-Bereich voranbringt

TRIER. Die Gamescom 2024, die größte Messe für Computer- und Videospiele weltweit, hat erneut Gaming-Enthusiasten und Branchenprofis aus aller Welt angezogen. In diesem Jahr verzeichnete die Messe rund 335.000 Besucher.

Ein besonderer Höhepunkt war die “Creative Games Area”, ein innovatives Gemeinschaftsstand-Konzept, des Vereins gamesAHEAD, dass diese Gamescom in Zusammenarbeit mit GameUP! Rheinland-Pfalz verwirklicht wurde. Diese Kooperation hebt die Bedeutung regionaler Initiativen hervor und stärkt die Verbindungen innerhalb der Gaming-Community.

In der “Creative Games Area” präsentierten 22 Teams der Hochschule Trier und und dem Verein GamesAhead, sowie fünf bereits gegründete Unternehmen ihre neuesten Spieleentwicklungen. Der exklusive Bereich bot ihnen die Möglichkeit, ihre einzigartigen und kreativen Spiele einem breiten Publikum von Gaming-Liebhaber*innen und Publishern vorzustellen. Die Resonanz war überwältigend, und die Entwickler waren begeistert von dem großen Interesse. Das Fazit aller Aussteller war einstimmig: „Wir sind im nächsten Jahr gerne wieder dabei!“

Innovative Ideen und kreative Köpfe

Der Verein GamesAhead, mit starken Wurzeln in der Hochschule Trier, nutzte die Gamescom 2024, um auf die Bedeutung von Gründer*innen in der Gaming-Branche aufmerksam zu machen. Mit ihrem Hub „Hubertta“ am Paulusplatz in Trier unterstützen sie junge Talente und Start-ups und zeigen das Potenzial der Region.

Creative Games Area auf der PLAY!

Die “Creative Games Area” wird schon bald wieder zu sehen sein: Im Oktober findet die “PLAY! – Interactive Gaming Convention” am 26. und 27. Oktober im Trierer Messepark statt. Nach dem erfolgreichen Debüt im letzten Jahr wird sie erneut ein Treffpunkt für Fans und Gaming-Neulinge sein, die gemeinsam spielen und neue Ideen entdecken möchten.

Unterstützt wurde die Creative Games Area von der Gründungs- und Innovationsregion Südwest+ der Hochschule Trier und der Innovationsagentur RLP