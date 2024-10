Saarland: Exhibitionist belästigt zwei Jugendliche

LEBACH. Am gestrigen Freitag, wurden gegen 11.20 Uhr in Lebach zwei Jugendliche von einem Exhibitionisten belästigt. Der Mann befand sich in der Dillinger Straße in Höhe des Fußweges in Richtung der Jabacher Straße in einem Gebüsch.

Als die Jugendlichen in Höhe des Mannes waren, zog dieser seine Hose herunter und manipulierte an seinem Glied. Der Mann kann wie folgt beschrieben werden: 35-45 Jahre alt, ca. 1,70 m groß, europäischer Phänotyp, braune Haare, Drei-Tage-Bart, trug rot/schwarzes „Holzfällerhemd“ und blaue Jeans. Wer kann Angaben zum Täter machen? Gibt es Zeugen zu dieser Tat oder evtl. weiteren Taten? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Lebach entgegen (Telefon: 06881/5050). (Quelle: Polizeiinspektion Lebach)