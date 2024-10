Mutmaßlicher Dealer in Luxemburg geschnappt: 11 Kugeln Heroin sichergestellt

ESCH/ALZETTE. Im Rahmen einer Polizeistreife wurden die Beamten der Police Grand-Ducale am 2.10.2024 gegen 11.20 Uhr auf drei Personen aufmerksam, die sich in der rue de Luxembourg in Esch/Alzette beim Erblicken der Beamten verdächtig benahmen.

Da der Verdacht bestand, dass es sich um eine Drogenübergabe handeln könnte, wurde entschieden die drei Personen zu kontrollieren. Einer der Männer versuchte sich der Kontrolle zu entziehen, konnte jedoch gestellt werden. Bei ihm konnten insgesamt 11 Kugeln Heroin sichergestellt werden.

Die Drogen sowie Bargeld und ein Mobiltelefon wurden beschlagnahmt. Der Verdächtige wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft dem Untersuchungsrichter vorgeführt. (Quelle: Police Grand-Ducale)