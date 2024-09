Luxemburg: Zwei Polizisten verletzt – Randalierer in Arrest – Schwester randaliert ebenfalls

ESCH/ALZETTE. Am 27.9.2024, gegen 13 Uhr, wurde ein angeblich betrunkener Mann in einem Bus in Esch/Alzette, Place Antoine Krier, gemeldet. Vor Ort im Bus wurde der Mann scheinbar schlafend angetroffen. Nachdem er geweckt wurde, wirke er zuerst orientierungslos.

Die Beamten konnten ihn nur mit großer Mühe dazu bewegen, den Bus sowie die Örtlichkeit zu verlassen. Seine Stimmung kippte jedoch schnell und er fing an, die Beamten heftigst zu beleidigen. Der Mann bewegte sich alsdann widerwillig in Richtung Blv J.F. Kennedy und blieb dort vor einem Geschäft mit Früchte- und Gemüsestand stehen. Die Beamten beobachteten ihn aus der Ferne, wie er sich dort an den Früchten vergriff und diese verzehrte.

Er verließ anschließend den Stand, ohne zu zahlen. Die Polizisten begaben sich erneut zu ihm hin und forderten ihn auf das Obst im Geschäft zu zahlen. Dieser weigerte sich jedoch, woraufhin die Beamten entschieden ihn in der Arrestzelle unterzubringen. Während der Amtshandlungen im Krankenhaus zum Ausstellen eines ärztlichen Attestes sowie auf der Dienststelle selbst setzte er sich mehrmals heftig zur Wehr und musste immobilisiert werden. Hierbei wurde ein Beamter leicht verletzt. Er wurde wegen Rebellion und Ladendiebstahl protokolliert.

Während der Amtshandlungen auf der Dienststelle wurde eine weitere Person vorstellig. Es stellte sich heraus, dass es sich um die Schwester des Mannes handelte. Die Frau war den Beamten gegenüber äußerst beleidigend und provokativ. Sie bestand darauf ihren Bruder zu sehen. Als ihr dies aufgrund der gegebenen Umstände nicht gestattet wurde, kam es hier ebenfalls nach langem hin und her zu heftigen Auseinandersetzungen mit den Polizisten, wobei ein weiterer Beamter leicht verletzt wurde. Die Frau konnte nur schwer beruhigt werden und musste nach ärztlicher Untersuchung interniert werden. Sie wurde ebenfalls wegen Rebellion protokolliert. (Quelle: Police Grand-Ducale)