Landes-Elternausschuss RLP: Kita-Eltern setzen ein Zeichen für Partizipation

MAINZ. Am 6. September kamen Elternvertretungen aus ganz Rheinland-Pfalz in Koblenz zur Vollversammlung des Landeselternausschusses der Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalz (LEA RLP) zusammen, um über Lösungen zu sprechen und diese erlebbar zu machen. Der LEA kritisiert einen Mangel an Geld, Fachkräften und Zuverlässigkeit im Kita-System.

Zu den Gästen zählten Vertreterinnen und Vertreter des Bildungsministeriums, von Jugendämtern, des Instituts für Bildung, Erziehung und Betreuung in der Kindheit (IBEB) sowie Kita-Teams, die ihren Schwerpunkt auf Demokratiebildung in der Kita legen.

Anhand eines fachlich geleiteten Workshops wurde den Elternvertretungen das Gremium Kita-Beirat und dessen Möglichkeiten näher gebracht. Der Beirat ist ein wichtiges Instrument, um vor Ort Lösungen zu finden, die zur jeweiligen Kita passen. Er wurde 2021 mit dem KiTa-Gesetz neu eingeführt. Hier kommen alle Verantwortlichen zusammen. Die Einbeziehung der Kinderperspektive ist verpflichtend.

Noch sind nicht in allen Kitas Beiräte etabliert. Teilweise ist sogar ein regelrechter Boykott zu beobachten. „Ein Armutszeugnis, angesichts der Tatsache, dass unsere Kinder dringend eine zuverlässige und qualitativ hochwertige Erziehung, Bildung und Betreuung in Kitas brauchen“, so Karin Graeff, die Vorsitzende des LEA RLP.

Eine weitere noch unzureichend genutzte Ressource ist die gesetzlich legitimierte Vernetzung der Elterngremien. Hier scheitert es auch nach drei Jahren KiTa-Gesetz noch an der Weitergabe von aktuellen und zuverlässigen Daten durch Träger und Jugendämter.

Die LEA-Delegierten verabschiedeten daher einstimmig eine Resolution, die von den Jugendämtern und Trägern vor Ort fordert, ihrer Aufgabe der Datenweitergabe fristgerecht, sorgfältig und regelmäßig nachzukommen.

Nähere Informationen finden sich auf der Website des LEA RLP unter: Demokratiebildung, Kita-Beirat und eine Resolution – Kita-Eltern setzen ein Zeichen für Partizipation – LEA (learlp.de)

Der Landeselternausschuss (LEA) RLP ist die gewählte gesetzliche Landesvertretung der Elternausschüsse der über 2.600 rheinland-pfälzischen Kindertagesstätten nach § 13 KiTaG RLP. Die ehrenamtlichen Vorstandsmitglieder Karin Graeff (Vorsitzende), Gordon Amuser (stellv. Vorsitzender), Katharina Blahnik, Cornelia Koscher, Annegret Neugschwender, Dr. Julia Stock, Dr. Asif Stöckel-Karim, Christian Strecker sowie Dr. Dietmar Ullrich (Beisitzer:innen) sind damit die Vertretung der über 200.000 rheinland-pfälzischen Kita-Eltern. (Landeselternausschuss der Kitas Rheinland-Pfalz, LEA RLP)