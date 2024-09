Auseinandersetzung in Wittlich: Glasflasche auf den Kopf – Reizgas ins Gesicht

WITTLICH. Am Samstag, 14.9.2024, kam es gegen 14.00 Uhr an der Bushaltestelle Kurfürstenstraße / Gottlieb-Daimler-Straße in Wittlich zu einer körperlichen Auseinandersetzung.

Ein bisher unbekannter Täter schlug einem 34-Jährigen eine Glasflasche auf den Kopf und spürte ihm Reizgas ins Gesicht. Der Geschädigte wurde leicht verletzt. Der unbekannte Täter flüchtete mit dem Bus (Linie 340).

Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter der Telefonnummer 06571/926-0 erbeten. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)