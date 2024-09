Tragischer Unfall in Luxemburg: Beifahrer (38) stirbt bei Kollision mit Baum

FINDEL. Am 15.9.2024, gegen 2.45 Uhr, wurde der Police Grand-Ducale ein Verkehrsunfall in der Rue de Trèves in Findel gemeldet, bei dem ein PKW aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle verlor und gegen einen Baum prallte.

Der 38-jährige Beifahrer verstarb trotz Notversorgung noch an der Unfallstelle. Die Fahrerin erlitt leichte Verletzungen.

Um die genaue Unfallursache zu klären, wurde der Mess- und Erkennungsdienst der Polizei auf Anordnung der Staatsanwaltschaft mit den Ermittlungen vor Ort befasst. (Quelle: Police Grand-Ducale)