Rheinland-Pfalz und Saarland: IT-Störung trifft Jugendherbergen

Nach Angaben des Jugendherbergswerks in Mainz sind derzeit einige Verwaltungssysteme gestört - wegen eines IT-Problems. Man arbeite mit Hochdruck an einer Lösung.

MAINZ. Im Rechenzentrum des Deutschen Jugendherbergswerkes (DJH) in Detmold hat es laut der Zentrale in Mainz eine IT-Störung gegeben.

Alle erforderlichen Maßnahmen seien eingeleitet und die zuständigen Behörden informiert worden, hieß es. Die am Freitag aufgetretene Störung habe Auswirkungen auf die Verwaltungssysteme in den Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz und im Saarland sowie der Zentrale in Mainz. Der Gästebetrieb laufe weiter, die Betreuung der Gäste sei gewährleistet. Über die Störung hatte zuvor der SWR berichtet.

In Detmold werde an der Lösung gearbeitet, erste Schritte zur Wiederherstellung der Systeme seien erfolgt, teilte die Organisation in Mainz mit. «Wir gehen davon aus, dass die Störungen jetzt zeitnah behoben werden.»