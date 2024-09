Saxophonbeats am Moselufer: Kulturhafen Zurlauben gestartet

TRIER. Mit gut 1000 Gästen ist am Wochenende der Kulturhafen Zurlauben mit seinem insgesamt zehntägigen Programm gestartet.

Rund 250 Gäste tanzten, klatschten und feierten am Freitag bei der Eröffnung, als die vierköpfige Band „Äl Jawala“ (arabisch für: „die Wandernden“) mit ihrer explosiven Mischung aus Saxophonbeats, orientalischen Bläsern und Weltmusik-Crossover auftrat. Das berichtet die Trierer Rathaus Zeitung in ihrer aktuellen Ausgabe am Dienstag.

Der Comedy-Slam von Kulturraum Trier am Samstag war restlos ausverkauft und sorgte für einen besonderen Lacher, als der neu designte Preis – ganz im Slam-Spirit – kurz vor der Siegerehrung zu Boden ging und statt der Pokal-Porz nur noch der Henkel überreicht werden konnte. Das soll in Zukunft zur Trierer Comedy-Tradition werden.

Auch der Jazzclub Trier zeigte sich mit rund 400 Gästen am Sonntag mehr als zufrieden – ebenso wie Kulturhafen-Projektleiter Jan Hoffmann von der Trier Tourismus und Marketing GmbH. TTM-Geschäftsführerin Elvira Classen freut sich bereits auf die kommenden Tage, an denen unter anderem ein Konzertabend des landesweiten Netzwerks „music-RLPwomen“, ein Improtheaterabend von „sponTat“ und das Quattropop- Festival locken.

Am Sonntag wird das regionale Musikprogramm von einer Mundartführung „Mer lafen vun der Poarta noa Zalawen“ anlässlich des Tags des Offenen Denkmals flankiert (Start: 12 Uhr, Tickets über www.ticket-regional.de).

(Quelle: Trierer Rathaus Zeitung, vom 03.09.24)