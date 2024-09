++ Region: Sommerwetter am Sonntag – Schauer und Gewitter zum Wochenstart ++

OFFENBACH. Unter leichtem Hochdruckeinfluss bestimmt eine sehr warme bis heiße und zunehmend labile Subtropikluft das Wettergeschehen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland, so der Deutsche Wetterdienst (DWD). Heute tritt deshalb unterhalb von 400-600 Metern eine starke Wärmebelastung auf.

Am heutigen Sonntagvormittag und im weiteren Tagesverlauf ist viel Sonnenschein und trockenes Wetter zu erwarten. Im Bergland am Nachmittag treten ein paar Quellwolken auf. Es wird sehr warm bis heiß bei Höchsttemperaturen zwischen 29 und 33 Grad. Schwacher Wind weht aus östlichen Richtungen. In der Nacht zum Montag klar oder gering bewölkt. Im Süden mitunter wolkig und geringes Schauerrisiko bei Tiefsttemperaturen zwischen 19 und 14 Grad.

Am Montag kommt es nach sonnigem Tagesbeginn im Tagesverlauf zur Bildung einiger Quellwolken und am Nachmittag zu örtlichen Schauern und Gewittern mit Starkregen und stürmischen Böen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 27 und 31 Grad. Abseits der Gewitter weht ein schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen. Die Nacht zum Dienstag bleibt weiterhin wechselnd bewölkt. Gebietsweise treten Schauer und Gewitter auf. Temperaturminima bei 18 bis 14 Grad.

Das Wetter am Dienstag soll laut den Experten wechselnd bewölkt werden, wobei es vor allem im Osten gebietsweise zu schauerartigem Regen und vor allem am Nachmittag zu Gewittern mit Starkregen kommt. Die Temperaturen steigen auf 24 bis 28 Grad bei schwachem bis mäßigem Wind um Südwest. Nachts meist stark bewölkt, dabei weiterhin gebietsweise schauerartig, teils gewittrig durchsetzter Regen. Die Tiefstwerte liegen zwischen 15 und 12 Grad, in der Eifel bis 10 Grad.

Der Mittwoch präsentiert sich wechselnd bis stark bewölkt, dabei zeitweise schauerartig verstärkter und teils gewittriger Regen, örtlich Starkregen. Die Höchstwerte betragen 23 bis 26 Grad, im Bergland um 21 Grad. Meist weht schwacher Wind um Nord. In der Nacht zum Donnerstag wechselnd bis stark bewölkt, zeitweise Regen, nordwärts abziehend. Es kommt zu einem Temperaturrückgang auf 15 bis 13 Grad, im höheren Bergland bis 10 Grad. (Quelle: DWD)