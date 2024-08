Hotel-Sauna brennt in Eisenschmitt – hoher Sachschaden – Kripo ermittelt

EISENSCHMITT. Am Dienstagnachmittag, 27.8.2024, wurde der Rettungsleitstelle Trier mitgeteilt, dass die Außensauna eines ansässigen Hotels in Eisenschmitt in Brand stand. Durch die Feuerwehr konnte der Brand unter Kontrolle gebracht und letztendlich gelöscht werden.

Es entstand ein Sachschaden von geschätzt 50.000 Euro. Die Brandursache ist noch nicht bekannt. Die Ermittlungen diesbezüglich werden durch die Kriminalpolizei übernommen. Im Einsatz befanden sich die Feuerwehren Eisenschmitt, Manderscheid und Wittlich sowie die Polizei Wittlich. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)