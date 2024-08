++ Wetter in der Region: Sehr heiß und einzelne Schauer oder kräftige Gewitter ++

OFFENBACH. Am Rande eines Hochdruckgebietes mit Schwerpunkt über den Baltischen Staaten gelangt mit einer südöstlichen Strömung sehr warme und trockene Luft nach Rheinland-Pfalz und ins Saarland. Dies teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.

Heute Vormittag und im weiteren Tagesverlauf wird das Wetter sonnig und trocken. Der Tag wird sehr warm bis heiß bei Höchsttemperaturen zwischen 29 und 33 Grad, in der Hocheifel um 26 Grad. Es weht ein schwacher, zeitweise mäßiger Wind aus vorwiegend Südost bis Süd. Die Nacht zum Donnerstag zeigt sich gering bewölkt oder klar und niederschlagsfrei bei Tiefsttemperaturen zwischen 19 und 15 Grad, im Bergland 15 bis 12 Grad.

Am Donnerstag heiter bis sonnig. Ab dem Nachmittag entwickeln sich einzelne Schauer oder kräftige Gewitter. Die Temperaturmaxima bewegen sich zwischen 27 Grad in Hochlagen und bis zu 34 Grad in Rheinhessen sowie in der Vorderpfalz. Schwacher Wind weht aus Südwest, zum Abend auf West bis Nordwest drehend. Nachts zunächst gering bewölkt und nur einzelne Schauer, im Verlauf zunehmend wolkig bis stark bewölkt mit zeitweise schauerartigen Regenfällen und einzelnen eingelagerten Gewittern. Die Tiefstwerte betragen 17 und 14 Grad, in der Eifel bis 12 Grad.

Für den Freitag sagt der DWD wechselnde Bewölkung vorher, im Südosten zeitweise heiter. Dabei treten strichweise weitere schauerartige Regenfälle mit geringer Gewittergefahr auf. Die Höchstwerte liegen zwischen 25 und 28 Grad an der Mosel und 29 bis 31 Grad in Rheinhessen und der Vorderpfalz, in Hochlagen 23 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Nordost. Die Nacht zum Samstag wird wechselnd bewölkt, im Verlauf teils auch gering bewölkt. Es treten nur noch selten Schauer auf. Tiefstwerte zwischen 17 und 13 Grad.

Am Samstag ist heiteres Wetter zu erwarten, bis auf lokale Schauer bleibt es verbreitet niederschlagsfrei. Temperaturanstieg auf 27 bis 31 Grad, im höheren Bergland um 25 Grad bei schwachem bis mäßigem Wind aus Nordost bis Ost. In der Nacht zum Sonntag gering bewölkt und überwiegend niederschlagsfrei. Es kommt zu einem Temperaturrückgang auf 17 bis 12 Grad. (Quelle: DWD)