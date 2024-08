„Einfach ein großes Nichts“: Ulrich tritt nach 42 Jahren bei den Grünen aus

SAARLOUIS. Seit 42 Jahren ist er Mitglied bei den Grünen, viele Jahre war er Landesvorsitzender der Partei im Saarland: Jetzt hat Hubert Ulrich (66) seinen Austritt aus der Partei zum Jahreswechsel erklärt.

«Ich will diese Grünen nicht mehr unterstützen, weil ich die Richtung für völlig falsch halte», sagte Ulrich der Deutschen Presse-Agentur. Die Partei habe sich auf Bundesebene in einer Art und Weise inhaltlich nach links bewegt, «die ich nicht mehr mittragen kann und nicht mehr mittragen will». Zuvor hatte die «Süddeutsche Zeitung» darüber berichtet.

„Einfach nur ein großes Nichts“

Den Landesverband der Grünen im Saarland halte er «mittlerweile für einen Zufallsgenerator», sagt er weiter. Wichtige Themen würden nicht aufgegriffen. «Das ist einfach nur ein großes Nichts», so Ulrich. Der Austritt komme zum 1. Januar 2025, weil er bis dann noch Vorsitzender seines Ortsverbandes in Saarlouis sei, erklärte er. Der Eintritt in eine andere Partei «steht nicht zur Debatte».

Landesvorsitzender der Grünen im Saarland sei er von 1991 von 1999 und dann noch mal 2002 bis 2017 gewesen. Nach der Wahlniederlage der Grünen und dem Ausscheiden der Partei aus dem saarländischen Landtag 2017 hatte Ulrich seine Ämter auf Landesebene niedergelegt.