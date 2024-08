Neu-Bewertung der Unfallrisiken: Kfz-Versicherungen in RLP vielerorts günstiger

MAINZ. Hunderttausende Autobesitzer in Rheinland-Pfalz können sich auf günstigere Kfz-Haftpflichtversicherungen freuen. Durch die neue Risikoeinstufung des Gesamtverbands der Versicherungswirtschaft (GDV) profitieren etwa 360.000 der insgesamt 2,3 Millionen Autofahrer im Bundesland, insbesondere in den Städten Mainz, Worms und Neuwied. Diese Regionen wurden in niedrigere Regionalklassen eingestuft, was sich positiv auf die Versicherungsprämien auswirkt.

Allerdings gibt es auch Gegenden, in denen die Risiken als höher eingestuft wurden. In Kaiserslautern, Frankenthal und dem Rhein-Hunsrück-Kreis werden rund 250.000 Autofahrer künftig mit höheren Prämien rechnen müssen. Diese Änderungen betreffen die Regionalklassen, die abhängig vom Wohnort des Versicherten berechnet werden, nicht von der Zulassungsstelle des Fahrzeugs.

Auf nationaler Ebene weist Offenbach vor Berlin die schlechteste Schadenbilanz auf. Dort liegen die Schäden etwa 40 Prozent über dem Durchschnitt, was die Fahrzeuge in die höchste Regionalklasse 12 katapultiert.

In Rheinland-Pfalz verzeichnete der Bezirk Cochem-Zell die beste Schadenbilanz mit der niedrigsten Regionalklasse 1, während Ludwigshafen mit Regionalklasse 10 am schlechtesten abschnitt. Die Kfz-Haftpflichtversicherung ist gesetzlich vorgeschrieben und deckt Schäden ab, die anderen durch das versicherte Fahrzeug entstehen. Eigene Fahrzeugschäden sind jedoch nur durch eine zusätzliche Kaskoversicherung abgesichert.

Im Bereich der Kaskoversicherungen ändert sich ebenfalls einiges: Rund 270.000 Kaskoversicherte in Rheinland-Pfalz rutschen in eine höhere Regionalklasse, während etwa 330.000 Autofahrer von einer günstigeren Einstufung profitieren. In der Teilkaskoversicherung liegt Birkenfeld/Nahe in der höchsten Klasse 14, während Frankenthal die niedrigste Klasse 1 erreicht (von 16 Klassen im Ganzen). In der Vollkaskoversicherung teilen sich vier Bezirke die landesweit höchste Einstufung in Klasse 7: Birkenfeld/Nahe, Bitburg-Prüm, Idar-Oberstein und Daun. Die niedrigste Klasse 1 gilt hingegen in Alzey-Worms und Mainz-Bingen.

Die tatsächlichen Auswirkungen der neuen Einteilung auf die Versicherungsprämien bleiben abzuwarten, da diese auch von weiteren Faktoren beeinflusst werden. Die Regionalstatistik des GDV ist für die Versicherungsunternehmen nicht bindend, sie kann jedoch ab sofort für neue Verträge und ab dem nächsten Versicherungsjahr für bestehende Policen angewendet werden. (Quelle: FAZ)