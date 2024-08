Im Schatten des Doms: 6. Trierer Viezfest am Samstag auf dem Domfreihof – Das Programm

TRIER. An diesem Samstag, 24. August findet auf dem Trierer Domfreihof das 6. Trierer Viezfest statt. Die Besucher erwartet eine tolle Atmosphäre im Schatten des Trierer Doms, Musik, Essen und natürlich jede Menge Viez! Der Erlös des Trierer Viezfestes geht in diesem Jahr an die Trier-Gesellschaft. Damit wird die Renovierung der historischen Laube am Zurlaubener Ufer gefördert. Dieses Programm erwartet euch von 11 bis 22 Uhr.

Musikalisches Programm:

11:30 Uhr: Bergmannskappelle Thomm

13:00 – 14:00 Uhr: Kinder/Jugendchor am Theater Trier, Leitung: Martin Folz

14:00 – 14:30 Uhr: Franco Piccolini

14:30 Uhr: Musikverein Pfalzel 1972 e.V.

16:00 Uhr: Steff Becker unplugged Band (Rock- und Bluesfans aufgepasst!)

Leckeres Essen gibt es unter anderem von Ali Haidar von Herrlich Ehrlich. Euch erwarten dabei Trierer Gerichte arabisch interpretiert (auch vegetarisch).

Viez-Produzenten:

Bohrshof (Welschbillig)

Scherfsmühle (Waldrach)

Viezhof Hunsicker (Fisch)

Klimmes (Wintersdorf)

Schirmherr des Festes ist Rudi Müller, Präsident der Handwerkskammer Trier

Zum Hintergrund: Die Trierer Viezbruderschaft, ein 2010 gegründeter, gemeinnütziger Verein, hat sich zum Ziel erklärt, den traditionellen Apfelwein Viez, seine Herstellungsverfahren, das Brauchtum rund um den Viez und die dazugehörige Viezporz für die Allgemeinheit zu erhalten und auszubauen. Heimatpflege und Heimatkunde, Erhaltung der regionaltypischen Streuobstwiesen und die Unterstützung der regionalspezifischen Viezkultur gehören dazu.