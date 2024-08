Täter werden handgreiflich: Gewaltsame Diebstähle in Luxemburg

LUXEMBURG-STADT. Am Nachmittag des 19.8.2024 wurde ein Überfall in der Oberstadt gemeldet, bei dem sich zwei Männer einem Mann näherten und diesem gegenüber hangreiflich wurden. Die beiden Täter entwendeten sein Mobiltelefon sowie eine Halskette und flüchteten anschließend.

Eine umgehend eingeleitete Fahndung verlief negativ. Ein weiterer Diebstahl wurde am selben Abend in Höhe des hauptstädtischen Bahnhofs gemeldet, bei dem ein Täter einer Frau ihre Geldbörse in einem unbeobachteten Moment aus der Hand riss und flüchtete. In beiden Fällen wurden Ermittlungen eingeleitet. (Quelle: Police Grand-Ducale)