Zwei Lagerhallen abgebrannt: Millionenschaden erwartet

In einem Industriegebiet in Hönningen haben zwei Lagerhallen gebrannt. Verletzt wurde laut Polizei niemand - aber der Sachschaden dürfte hoch sein.

HÖNNNIGEN. Die Polizei geht nach einem Brand von Lagerhallen in einem Industriegebiet im Landkreis Ahrweiler von einem Millionenschaden aus.

Am Montagabend waren aus bisher ungeklärter Ursache zwei Lagerhallen zweier Firmen in Hönningen in Brand geraten, wie die Polizei mitteilte. Die Einsatzkräfte stellten eine starke Rauchentwicklung und eine etwa 200 Meter hohe, dunkle Rauchsäule fest. Beide in Vollbrand stehende Lagerhallen löschte die Feuerwehr demnach bis in die Nacht hinein ab.

In einer der Hallen sei eine Autowerkstatt untergebracht gewesen, sagte die Polizei. In der anderen habe ein Werkzeughandel seinen Sitz gehabt. Das Feuer konnte gelöscht werden, bevor die Flammen auf eine benachbarte Tischlerei übergegriffen hätten. Die Polizei rechnet mit einem Schaden im unteren einstelligen Millionenbereich. Personen seien nicht verletzt worden.

Auf der angrenzenden Bundesstraße 257 gab es den Angaben nach in dem betroffenen Bereich eine Vollsperrung. Inzwischen ist die Straße laut Polizei wieder befahrbar. Wie die Verbandsgemeinde mitteilte, waren knapp 150 Kräfte im Einsatz.