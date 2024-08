Bargeldforderung verrät die Betrüger: Polizei warnt vor „Dachhaien“

NASSAU. Nach einem Vorfall im Rhein-Lahn-Kreis warnt die Polizei vor betrügerischen Handwerkern – sogenannten «Dachhaien». Zwei Männer klingelten am Mittwochmittag in Nassau am Haus einer 43-jährigen Frau und gaben sich fälschlicherweise als Dachdecker aus, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Sie überredeten die Frau zur Erneuerung ihrer Dachrinne. Ihr Angebot: Nur das Material solle bezahlt werden – nicht die Arbeitsstunden. «Nach Abschluss der dubiosen Arbeiten forderten die Täter von der Frau schließlich einen horrenden Betrag in Höhe von 3.500 Euro», erklärte die Polizei.

Bargeldforderung verrät die Betrüger

Da die Männer angaben, nur Bargeld zu akzeptieren, witterte die Frau eine Betrugsmasche und rief die Polizei. Die Beamten griffen die Männer daraufhin vor Ort auf. Gegen sie sei ein Ermittlungsverfahren wegen des Anfangsverdachts des versuchten gewerbsmäßigen Betrugs, der Steuerhinterziehung und der Schwarzarbeit eingeleitet worden, hieß es von der Polizei.

Sie warnte in diesem Zusammenhang vor betrügerischen Handwerkern. Diese nähmen meistens ältere Menschen ins Visier und versuchten, sie zu angeblich dringend notwendigen Sanierungsarbeiten zu bewegen. Auch forderten sie häufig eine hohe Vorauszahlung. Durchgeführt würden die Arbeiten dabei nur mangelhaft. Um solchen Betrugsfällen vorzubeugen, rät die Polizei nur Handwerker Arbeiten durchführen zu lassen, die man selbst bestellt hat oder die von der Hausverwaltung angekündigt wurden. (Quelle: dpa)