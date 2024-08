Nach Hoteleinsturz in Kröv beginnt der Abriss – Toter noch unter Trümmern

Eine Spezialfirma bringt schweres Gerät nach Kröv, um das teilweise eingestürzte Hotel in dem Mosel-Ort abzureißen. Noch immer liegt ein Toter unter den Trümmern.

KRÖV. Mit schwerem Gerät einer Spezialfirma soll heute der Abriss des teilweise eingestürzten Hotels im Mosel-Ort Kröv angegangen werden. Ein Toter liegt dort noch unter den Trümmern – bis seine Leiche geborgen werden kann, dürfte es noch etwas dauern. Bei dem Toten handelt es sich wahrscheinlich um den Hotelbesitzer.

In dem Gebäude war am späten Dienstagabend eine Etage in sich zusammengebrochen. Zwei Menschen waren ums Leben gekommen, eine tote Frau wurde bereits geborgen. Die Bergung der zweiten Leiche dürfte nicht einfach werden.

Ein Gutachter hatte sich am Donnerstag ein Bild von der Lage gemacht. Eine Erkenntnis: Das Gebäude ist immer noch stark einsturzgefährdet. Es kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass eine Asbestbelastung vorliegt. Daher soll bei den Abrissarbeiten ein Radius von 150 Metern um das Hotel gezogen werden. Laut Polizei soll am Vormittag oder am Mittag mit dem Abriss begonnen werden.

Start soll an der Giebelseite des Gebäudes sein, dort bestehe die größte Einsturzgefahr, erklärte eine Polizeisprecherin. Dann werde man sich Stück für Stück voran arbeiten. Bis die Leiche des Mannes geborgen werde, könne es noch ein bis zwei Tage dauern. (Quelle: dpa)