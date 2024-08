Freiwilligen Feuerwehr Bausendorf stellt neues Löchgruppenfahrzeug in Dienst

BAUSENDORF. Am 7. Juli 2024 wurde das neue Löschgruppenfahrzeug LF 10 der FFW Bausendorf bei der Freiwilligen Feuerwehr Willwerscheid unter großer Anteilnahme der Bevölkerung eingeweiht und in den Dienst gestellt.

Für die feierliche musikalische Umrahmung sorgte der Spielmannszug Bausendorf-Hontheim unter der Leitung von Tanja Diedrich.

Wehrführer Marc Schiffels konnte zu Beginn viele Gäste, darunter Wehrleiter Christoph Zender, viele Wehrführer aus der Verbandsgemeinde, Mitglieder der kommunalen Gremien der VG Traben-Trarbach sowie der Ortsgemeinde Bausendorf und Erich Morbach vom Kreis-Feuerwehrverband begrüßen. Er wie auch Bürgermeister Marcus Heintel und Ortsbürgermeister Heiko Jäckels würdigten die stete Einsatz- und Probenbereitschaft der Mannschaft und deren Anteil an der Konzepterarbeitung für das neue Löschgruppenfahrzeug.

Den besonderen Bezug zu der von der Feuerwehr Bausendorf ausgehenden Initiative zur „Ahr-Hilfe“ griff Bürgermeister Heintel auf, denn die Wehr schaue auch immer über den Tellerrand hinaus und daher sei auch Thomas Hostert als Ortsbürgermeister von Rech zugegen. Auch in dessen Namen dankte er der Bausendorfer Kameradschaft auf das herzlichste für ihre Unterstützung beim Wiederaufbau an der Ahr.

Im Werdegang zu der Indienststellung wies Bürgermeister Heintel darauf hin, dass ursprünglich die Anschaffung eines Mittleren Löschfahrzeuges geplant und bereits anerkannt war. Im September 2022 wurde jedoch, nach Absprache mit dem Brand- und Katastrophenschutzinspekteur, die Antragstellung gegenüber der ADD in ein Löschgruppenfahrzeug LF 10 abgeändert. Im November 2022 erteilte der Brandausschuss der Kommunalberatung Rheinland-Pfalz den Auftrag zur Ausschreibung des Fahrzeuges, für das im Dezember 2022 ein Zuwendungsbescheid für die Festbetragsförderung in Höhe von 75.000 Euro einging. Nach der Vergabeermächtigung durch den Verbandsgemeinderat erhielt die Fa. Rosenbauer aus Luckenwalde Ende April 2023 den Ausführungsauftrag. Auch danach ging es recht schnell, denn kurze Zeit darauf fand bereits das Aufklärungsgespräch statt und von Mitte 2023 an bis April 2024 wurden die neuen und zusätzlichen Beladungsteile ausgeschrieben, beschafft, geliefert und eingebaut. Bereits Ende Februar 2024 wurde das Fahrzeug in Luckenwalde abgeholt und die Bausendorfer Feuerwehr konnte sich mit den Funktionen des LF 10 beschäftigen.

Er dankte allen an dem Verfahren beteiligten Kameraden, Firmen sowie der Verwaltung für die konzentrierte und zügige Arbeit, für ihr Geschick, ihre Sorgfalt, ihre Zeit und ihre Geduld. Dies gelte auch den politischen Gremien, die mit ihren Beschlüssen den Weg zur Beschaffung des LF 10 mit Gesamtkosten von 482.400 Euro frei gemacht haben und der notwendigen, unausweichlichen Kreditfinanzierung in Höhe von rund 407.000 Euro zugestimmt haben. Die Verbandsgemeinde Traben-Trarbach setze damit trotz finanzieller Engpässe konsequent die technische Verbesserung seiner Feuerwehren fort.

Anschließend nahm Diakon Harald Klein die Einsegnung des neuen Feuerwehrfahrzeuges vor. Zudem nahm Bürgermeister Heintel folgende Beförderungen vor: