Massiver Sachschaden: AWO-Gebäude im Saarland in Flammen

KLEINBITTERSDORF. Am späten Samstagabend, um ca. 23.40 Uhr, kam es in der Nauwieserstraße in Sitterswald zum Brand an einem Gebäude, welches teilweise von der AWO genutzt wird. Durch den Brand entstand an dem hinteren Gebäudeteil massiver Sachschaden.

Ferner wurde die Fassade eines angrenzenden Gebäudes durch den Brand beschädigt. Ein weiteres Übergreifen der Flammen auf die benachbarten Anwesen wurde durch den Feuerwehreinsatz verhindert. Die Höhe des Sachschadens kann aktuell nicht beziffert werden. Zu einem Personenschaden kam es nicht. Die Brandursache ist derzeit nicht bekannt und Gegenstand entsprechender Ermittlungen. (Quelle: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt)