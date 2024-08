Start ins Berufsleben: 13 neue Auszubildende bei Westeifel Werke

GEROLSTEIN/BITBURG. Die gemeinnützige Westeifel Werke der Lebenshilfen Bitburg, Daun, Prüm mit ihren Tochterunternehmen „Lebenshilfe Wohngemeinschaften Eifel“, „EuWeCo“, „euvea Freizeit- und Tagungshotel“ und „WEW Integrationsgesellschaft“ beschäftigen insgesamt rund 1.300 Mitarbeiter mit und ohne Behinderung an 13 Standorten in der Eifel.

Menschen mit geistiger oder psychischer Behinderung erhalten hier die Möglichkeit zur Teilhabe am Arbeitsleben und am Leben in der Gemeinschaft. 13 neue Auszubildende unterstützen den Firmenverbund seit dem 1. August bei dieser Aufgabe. Zum Ausbildungsstart trafen sich die neuen Auszubildenden in der Hauptverwaltung Gerolstein zum ersten Kennenlernen und wurden dort u.a. von der Geschäftsführung persönlich begrüßt.

Das Arbeitsspektrum im Unternehmensverbund der Westeifel Werke ist breit gefächert, was sich auch an der Berufswahl der neuen Azubis zeigt. Sechs der 13 Auszubildenden haben sich für den Bereich der Heilerziehungspflege entschieden. Hier lernen sie, Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen nicht nur pädagogisch und pflegerisch, sondern auch in ganz alltäglichen Belangen zu unterstützen.

Während der Ausbildung in ihren Stammgruppen werden die Auszubildenden bei Praktika in den verschiedenen Arbeitsbereichen und Wohnformen Menschen mit Handicap begleiten. Zwei Azubis starten in den Wohnheimen ihr Anerkennungsjahr als Erzieher. Der hauseigene Vorrichtungsbau in Gerolstein wird zukünftig von einem neuen Azubi unterstützt, der sich für eine Ausbildung als Industriemechaniker entschieden hat. In den „klassischen Verwaltungsberufen“ beginnt eine neue Azubine zur Industriekauffrau und zwei angehende Fachinformatiker ihre Ausbildung. Ein Auszubildender möchte den Beruf des Kochs erlernen und unterstützt damit das Team des euvea Freizeit- und Tagungshotels in Neuerburg.

Insgesamt bilden die Westeifel Werke im gesamten Firmenverbund derzeit 35 junge Menschen in verschiedenen Berufen aus, wovon zwei Personen ein duales Studium der Sozialen Arbeit absolvieren. 2024 haben sieben Auszubildende ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen. Vier von ihnen konnten anschließend in ein festes Arbeitsverhältnis übernommen werden.

Auch für 2025 bieten die Westeifel Werke wieder Ausbildungsplätze in unterschiedlichen Berufen an. Im Rahmen von Praktika oder durch den Bundesfreiwilligendienst können Interessierte außerdem Erfahrungen in den verschiedenen Bereichen des Unternehmens sammeln. Gerne können sich Interessierte schon jetzt informieren und gerne bewerben: www.westeifel-werke.de.