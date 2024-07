Folgenschweres Wendemanöver: Motorradfahrer nach Crash schwerverletzt

WACHENHEIM/BAD DÜRKHEIM. Wie die Polizeiinspektion Bad Dürkheim mitteilt, ereignete sich am heutigen Mittwochmittag, um 12:15 Uhr auf der B271 an der Anschlussstelle Wachenheim ein schwerer Verkehrsunfall mit einem beteiligten Motorradfahrer.

Ein 81-jähriger Autofahrer aus dem Raum Bad Dürkheim war an der Anschluss Wachheim in Fahrtrichtung Neustadt aufgefahren. Ein 56-jähriger Motorradfahrer aus dem Raum Bad Dürkheim befuhr die B271 in entgegengesetzte Richtung.

81-jähriger Pkw-Fahrer wendet verbotswidrig auf der Fahrbahn

Beim Befahren der B271 wendete der 81-jährige Autofahrer verbotswidrig auf der Fahrbahn, um in Fahrtrichtung Bad Dürkheim fahren zu können. Hierbei übersah dieser den Motorradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Dieser wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Ludwigshafen verbracht. Aktuell besteht aber keine Lebensgefahr.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden von ca. 15.000,- Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die B271 für eine Stunde voll gesperrt werden.