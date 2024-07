MORBACH. Am heutigen Samstagmorgen, 27.7.2024, kam es gegen 2.30 Uhr in Morbach in der örtlichen Shisha-Bar zu einer Körperverletzung durch einen unbekannten Täter.

Hierbei verletzte dieser einen 39-jährigen mittels Glas oder Glasflasche und verließ fußläufig die Örtlichkeit. Zeugen, die Hinweise zu der vorliegenden Straftat geben können, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Morbach (Telefon: 06533-9374-0, E-Mail:[email protected]). (Quelle: Polizeidirektion Trier)