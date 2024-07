Bitburg: KiTa Abenteuerland in neuen Räumen – Einrichtung soll weiter wachsen

BITBURG. Mit großer Vorfreude haben die Kinder der KiTa Abenteuerland ihre neuen Räumlichkeiten im frisch sanierten und umgebauten Gebäude 2001 in der Maria-Kundenreich-Straße in der Alten Kaserne in Bitburg bezogen. Zur Eröffnung schaute natürlich auch Bürgermeister Joachim Kandels vorbei, der sich sehr freute, dass es mit Erteilung der Betriebserlaubnis durch die übergeordneten Behörden nun endlich losgehen konnte.

In der kommenden Zeit soll die Einrichtung weiter wachsen. Die offizielle Eröffnung des Hauses wird dann im September stattfinden. Mit diesem Umzug wurde ein weiterer Umzug ermöglicht. Das Haus 1 der Kindertagesstätte Zuckerborn wird in die früheren Räume der KiTa Abenteuerland in der Else-Kallmann-Straße umziehen. In Zuckerborn werden in den kommenden Monaten dringend erforderliche Sanierungsarbeiten ausgeführt. (Quelle: Stadt Bitburg)