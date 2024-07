Siloballen-Brand im Saarland: Polizei geht von Bandstiftung aus

LOSHEIM AM SEE. Am Donnerstag, dem 25.7.2024, wurde die Polizei gegen 4.50 Uhr über den Brand mehrerer Siloballen im Bereich der Heimlingerstraße in Losheim am See in Kenntnis gesetzt. Vor Ort stellte sich heraus, dass 27 aufeinander gestapelte Ballen in Vollbrand standen.

Durch die Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden, Personen wurden nicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden im hohen dreistelligen Bereich. Derzeit wird von einer Brandlegung durch Menschenhand ausgegangen. Bereits am Dienstag, dem 23.7.2024, brannte ein Siloballen in der Nähe des Stausees komplett aus.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die Angaben zu den Brandgeschehen machen können oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen im Tatzusammenhang festgestellt haben, sich unter der Telefonnummer 06871/90010 mit der Polizeiinspektion Nordsaarland in Verbindung zu setzen. (Quelle: Polizeiinspektion Nordsaarland)