Update: PKW fährt bei Salmtal auf stehenden LKW auf – Vollbrand und Sperrung

SALMTAL. Wie von lokalo.de berichtet, wurde am heutigen Mittwochmorgen ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem LKW auf der A1 kurz vor der Baustelle in Höhe der Ortschaft Salmtal gemeldet. Der PKW und der LKW standen in Vollbrand.

Nach bisherigem Ermittlungsstand ist vor der Baustelle ein PKW unter einen abbremsenden oder bereits stehenden Klein-LKW bis 7,5 Tonnen gefahren. Dadurch wurde dieser Klein-LKW auf den davor stehenden PKW geschoben, welcher wiederum auf einen weiteren PKW geschoben wurde. Ermittlungen zur Unfallursache sind aufgenommen.

Die Insassen der Fahrzeuge wurden bis auf den letztgenannten PKW-Fahrer leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der auffahrende PKW sowie der Aufbau des Klein-LKW wurden durch den Vollbrand zerstört. Die Löscharbeiten sind abgeschlossen und die Autobahnmeisterei ist bei der Fahrbahnreinigung. Daher bleibt die Autobahn in Fahrtrichtung Trier bis auf weiteres voll gesperrt. Die Fahrzeuge werden nun mittels Abschleppdienst entfernt. Im Einsatz sind bzw. waren die Feuerwehren aus Schweich, Landscheid, Hetzerath und Burg/Salm sowie Rettungsdienst, Autobahnmeisterei Wittlich und die Polizeiautobahnstation Schweich. (Quelle: Polizeipräsidium Trier)