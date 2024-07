Naturpark Saar-Hunsrück: Wasser für Insekten – Insektentränke selber bauen

HERMESKEIL. Der Sommer mit seinen warmen Temperaturen, macht auch Wildbienen & Co., durstig. Immer mehr versiegelte Flächen beeinträchtigen den Flüssigkeitshaushalt der Insekten, denn einen Großteil der Wassermengen können Insekten über den Nektar gewinnen. Bei fehlender Nahrungsgrundlage ist dies nicht mehr gegeben.

Auf Wasser sind Insekten zum Nestbau oder Honigbienen für ihre Brut und zur Befeuchtung ihres Bienenstocks angewiesen. Z. B. kann Wasser an den befeuchteten Waben durch den Flügelschlag der Bienen verdunsten und die Temperaturen im Bienenstock fallen. Neben künstlichen Wasserquellen stillen Insekten ihren Wasserbedarf z. B. an natürlichen Quellen wie Seen, Teiche, Pfützen, Regentonnen, Pflanzenübertöpfe etc. oder auch an Pflanzen wie z. B. Kohl- oder Kardendistel, Becherpflanze (Durchwachsene Silphie) oder Alant. Mit Hilfe der am Stängel verwachsenen Blätter, die einen „Trichter“ bilden, kann sich hier Tau- und Regenwasser sammeln, so dass eine wartungsfreie Wasserquelle gegeben ist und die Tiere können nicht ertrinken.

Tipp: Selbstbau einer Insektentränke

Ein flaches, wetterfestes Gefäß mit verschiedenen Naturmaterialien wie Steinen, Moos, Ästen, Zapfen etc. oder flache Teller oder Schalen mit Wasser, so dass die Materialien nicht vollständig bedeckt sind, können bereits als Insektentränke dienen. Als Schutz vor dem Ertrinken ist ein seitlicher Halt zum Wasserrand erforderlich. Sobald Laub oder tote Insekten in der Tränke sind, ist eine Reinigung erforderlich.

Information zum Bienentracht- und Erlebnisgarten am Infozentrum Hermeskeil ist als Download auf der Internetseite www.naturpark.org unter der Rubrik „Aktuelles“ abrufbar.

Informationen zum Naturpark: Naturpark-Geschäftsstelle in Hermeskeil, Tel. 06503/9214-0, [email protected]. (Quelle: Naturpark Saar-Hunsrück e. V.)