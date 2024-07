Insgesamt drei Täterinnen: Zwei Einbrüche in dieselbe Wohnung in Trier

TRIER. Am Donnerstag, 4. Juli, gegen 13.30 Uhr, brach mindestens eine unbekannte Täterin in eine Wohnung in der Straße Weberbach in Trier ein.

Die junge Frau lässt sich wie folgt beschreiben:

Tatverdächtige 1: 16-25 Jahre alt, lange dunkle, zu einem Zopf geflochtene Haare, helles Oberteil, schwarze Sweatjacke, blaue Skinny Jeans, durchschnittliche Figur

Am Dienstag, 9. Juli, gegen 14.00 Uhr, brachen mindestens zwei weitere Täterinnen in dieselbe Wohnung ein.

Tatverdächtige 2: 16-25 Jahre, alt dunkle hochgebundene Haare, schwarzes Top mit dünnen Trägern, kleine braune Umhängetasche (ähnelt Louis Vuitton), durchschnittliche Figur

Tatverdächtige 3: 16-25 Jahre alt, dunkle hochgebundene Haare, weißes Top, Tätowierung am linken Oberarm, schwarze Umhängetasche mit Nieten/hellen Applikationen, dunkle Leggins, durchschnittliche Figur

Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Trier zu melden (Telefon: 0651/9779-2290). (Quelle: Polizeipräsidium Trier)