Neue Nachwuchskräfte und erfolgreiche Ausbildungsabschlüsse bei der VG Daun

DAUN. Die Verbandsgemeindeverwaltung Daun freut sich über neue Nachwuchskräfte. So konnte Bürgermeister Thomas Scheppe zum 1.7.2024 die beiden Anwärter Leah Stevanovic und Robin Willems ernennen, die in ihre Ausbildung bzw. ihr Studium gestartet sind. Außerdem gratulierte er Larissa Schmitz und Tara Fahle zum erfolgreichen Abschluss ihrer Verwaltungsfachangestelltenausbildung sowie Julia Diederichs und Niklas Pantenburg zum erfolgreichen Abschluss ihrer Ausbildung zur Verwaltungswirtin bzw. zum Verwaltungswirt.

Leah Stevanovic hat am 1.7.2024 ihre zweijährige Ausbildung zur Verwaltungswirtin begonnen. Als Anwärterin im zweiten Einstiegsamt wird sie während ihrer Ausbildung verschiedene Abteilungen der Verwaltung durchlaufen und dabei vielfältige Einblicke in die unterschiedlichen Aufgabenbereiche erhalten. Derzeit unterstützt sie die Kolleginnen im Sachgebiet „Schulen, Kindergärten und Sport“. Die theoretische Ausbildung findet im Blockunterricht an der Zentralen Verwaltungsschule Rheinland-Pfalz in Mayen statt.

Für Robin Willems, der bereits seine Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten in unserem Haus absolviert hat, hat am 1.7.2024 das duale Studium zum Bachelor of Arts, Fachrichtung Verwaltung, begonnen. In dem dreijährigen dualen Studium durchläuft er ebenfalls die verschiedenen Abteilungen der Verwaltung, während das theoretische Wissen an der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Mayen vermittelt wird. Aktuell unterstützt er noch in seinem bisherigen Tätigkeitsfeld im Sachgebiet „Statistik, Wahlen und Informationen“.

„Eine gute und qualifizierte Ausbildung ist uns ein wichtiges Anliegen. Daher freue ich mich, mit Frau Stevanovic heute eine neue motivierte Auszubildende willkommen heißen zu können und darüber, dass Herr Willems die Chance der Weiterbildung ergriffen hat. Ich wünsche Ihnen beiden viel Glück und Erfolg auf Ihrem Weg“, sagt Scheppe.

Vier Nachwuchskräfte haben diesen Weg bereits erfolgreich hinter sich gebracht und freuen sich über den erfolgreichen Abschluss ihrer Ausbildungen. Larissa Schmitz und Tara Fahle haben ihre dreijährige Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten erfolgreich beendet. Larissa Schmitz verstärkt nun das Team des Sachgebietes „Personal“, während Tara Fahle sich neuen Aufgaben bei einer anderen Behörde widmet.

Außerdem haben Julia Diederichs und Niklas Pantenburg ihre zweijährige Ausbildung zur Verwaltungswirtin bzw. zum Verwaltungswirt erfolgreich abgeschlossen. Julia Diederichs ist im Sachgebiet „Statistik, Wahlen und Informationen“ tätig und folgt damit auf Robin Willems, während Niklas Pantenburg das Sachgebiet „Gebäudemanagement“ verstärkt.

„Herzlichen Glückwunsch zu Ihren erfolgreichen Ausbildungsabschlüssen die zeigen, dass sich Ihr Engagement und Ehrgeiz ausgezahlt haben. Wir sind stolz auf Sie. Es ist schön, dass Sie auch in Zukunft unser Team verstärken werden und ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit. Frau Fahle wünsche ich alles Gute für ihren weiteren Weg“, so Scheppe.

Weitere Informationen über die Ausbildung oder das Studium bei der Verbandsgemeinde Daun finden sich beim Azubi-Blog unter www.vgv-daun.de/karriere/ausbildung/. (Quelle: Verbandsgemeindeverwaltung Daun)