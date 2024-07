Echternach: Opfer beim Verlassen eine Bank bestohlen – Täter schnell geschnappt

ECHTERNACH. Am Morgen des 5.7.2024 wurde der Polizei der Diebstahl einer Brieftasche an der Place du Marché in Echternach gemeldet. Dabei hatte der Täter vor einem Geldautomaten gewartet und seinem Opfer die Geldbörse gestohlen, als dieses die Bankfiliale verließ.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der mutmaßliche Täter in einem Bus lokalisiert werden. Dieser wurde gestoppt und der Mann wurde zur Dienststelle gebracht. Wie sich herausstellte, hatte bereits kurz zuvor ein ähnlicher Diebstahl einer Geldbörse stattgefunden, wobei die Beschreibung des Täters ebenfalls auf den gestellten Mann zutraf.

Die Geldbörsen konnten aufgefunden und den Opfern zurückerstattet werden. Gegen den Verdächtigen wurde Protokoll erstellt. (Quelle: Police Grand-Ducale)