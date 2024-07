Tierschutzbund Rheinland-Pfalz: Lage in den Tierheimen ist weiter angespannt

Die Lage in den Tierheimen ist weiter angespannt. Für alle, die sich ein Haustier zulegen wollen, hat die Vorsitzende des Tierschutzbunds Rheinland-Pfalz daher einen guten Ratschlag.

MAINZ. Kurz vor den Sommerferien sind die Tierheime in Rheinland-Pfalz laut dem Tierschutzbund sehr voll. «Es gibt schon viele Tierheime, die keine Tiere mehr aufnehmen können», sagte die Vorsitzende des Landesverbands Rheinland-Pfalz Anna-Lena Busch. «Sie haben generell ziemlich viel zu tun.»

In der Vergangenheit wurden in den Sommerferien oft Tiere abgegeben, weil die Menschen in den Urlaub gefahren sind und keine Bleibe für ihr Haustier hatten. Das sei mittlerweile anders, sagte Busch. Die Situation der Tierheime sei mittlerweile das ganze Jahr über angespannt. Ein Grund dafür sei, dass Homeoffice-Regelungen nach der Pandemie teils aufgehoben wurden und entsprechend Menschen ihre Tiere nicht mehr ausreichend versorgen könnten.

Eine Verantwortung für das ganze Leben

«Von den Menschen würde ich mir wünschen, dass sie sich wirklich Gedanken machen, bevor sie sich ein Tier ins Haus holen», sagte Busch. «Das ist eine Verantwortung für das ganze Leben.» Von der Politik wünscht sich Busch mehr finanzielle Unterstützung für die Tierheime. Auch ein Sachkundenachweis etwa für Hundehalter sei sinnvoll.

Um auf die Situation der Tierheime im Land aufmerksam zu machen, will der Landesverband am 27. Juli eine Demonstration in Mainz veranstalten. (Quelle: dpa)