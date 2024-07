ESCH/ALZETTE. In der Nacht zum heutigen Donnerstag, 4.7.2024, ereignete sich ein Diebstahl in Höhe der Place Brill in Esch/Alzette, bei dem ein Mann von drei Männern angesprochen und geschlagen wurde.

Das Opfer fiel daraufhin zu Boden und die drei Täter entwendeten ihm anschließend seinen Rucksack. Ermittlungen wurden diesbezüglich eingeleitet. (Quelle: Police Grand-Ducale)