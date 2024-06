Überwiegend umgestürzte Bäume: 190 Vorfälle wegen Unwetter in Luxemburg

LUXEMBURG. Zwischen Samstagabend und heute Morgen wurden im ganzen Großherzogtum 190 Vorfälle im Zusammenhang mit dem Unwetter gemeldet, in den meisten Fällen handelte es sich um Verkehrsbehinderungen durch umgefallene Bäume oder sonstigen Hindernisse.

Weiterhin wurden ca. 20 Verkehrsunfälle gemeldet, wobei es beim Materialschaden blieb. Rund 75 Mal wurde die Hilfe der Polizei beantragt aufgrund von Streitigkeiten und sonstigen Ruhestörungen, wobei meistens Alkohol im Spiel war. Drei Wohnungseinbrüche, dies in Howald und Esch/Alzette (2x), sowie fünf Diebstähle aus Autos wurden gemeldet. Zudem wurde in ein Geschäft in Luxemburg-Stadt eingebrochen. (Quelle: Police Grand-Ducale)