Randale, Ruhestörungen, Messer: Unruhige Nacht für Police Grand-Ducale

LUXEMBURG. Landesweit mussten die Einheiten der Police Grand-Ducale der Nacht zum Samstag u.a. in ca. 60 Fällen von Ruhestörungen oder sonstigen Streitigkeiten einschreiten. Gemeldet wurde lärmende Gäste bzw. zu laute Musik in Lokalen oder Privatwohnungen bzw. Gartenpartys, betrunkene Gäste, welche in Gaststätten auffällig wurden, oder Nachteulen, welche auf der Strasse lärmten usw.

In Steinfort randalierten mehrere betrunkene Fahrgäste in einem Bus. Insgesamt konnten die Gemüter jeweils beruhigt und die Situationen geklärt werden.

Ein Mann, welcher in der Notaufnahme im Escher Krankenhaus randalierte, sowie ein betrunkener Gast, welcher in einem Hotel in Düdelingen auffällig wurde und ebenfalls anschließend randalierte – er war den Ordnungskräften signalisiert, zudem musste ein Messer bei ihm sichergestellt werden – wurden, indem dieselben eine Gefahr für sich und Dritte darstellten, bis zur wiedererlangter Nüchternheit im Passagearrest untergebracht. (Quelle: Police Grand-Ducale)