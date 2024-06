Freie Wähler: Vorstandswahl der Landtags-Fraktion – Wer setzt sich durch?

MAINZ. Mit Spannung wird die Vorstandswahl in der Landtagsfraktion der Freien Wähler in Mainz am heutigen Freitag (ab 8.30 Uhr) erwartet. Der bisherige Vorsitzende, Joachim Streit, ist ins Europaparlament in Brüssel eingezogen. Trotzdem könnte der stellvertretende Bundesvorsitzende als Fraktionschef in Mainz bestätigt werden. Denn in der sechsköpfigen Fraktion rumort es.

Der 59 Jahre alte Streit äußerte sich vor der Sitzung nicht zu seiner möglichen Kandidatur für den Fraktionsvorsitz. Als sicher gilt, dass sich der Landesvorsitzende und Parlamentarische Geschäftsführer der Fraktion, Stephan Wefelscheid, zur Wahl stellt. Das Ergebnis soll gegen Mittag verkündet werden.

Seit dem Bundesparteitag der Freien Wähler im Februar in Bitburg ist Streit in der Fraktion hochgekocht. Außer Stephan Wefelscheid und Joachim Streit hatten damals alle vier rheinland-pfälzischen Abgeordneten gegen ein Kooperationsverbot mit der AfD gestimmt und damit für Wirbel im Landtag gesorgt. Die vier Rheinland-Pfälzer hatten ihr Verhalten mit inhaltlichen Argumenten gegen den spezifischen Antrag erklärt, der aus dem Koblenzer Kreisverband von Wefelscheid kam. Das Kooperationsverbot fand bei dem Bundesparteitag insgesamt eine Mehrheit von 92 Prozent der Freien Wähler. (Quelle: dpa)