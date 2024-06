VG Trier-Land bietet kostenlosen Bustransfer ins Schwimmbad Schweich

SCHWEICH/TRIER. Laut der Verbandsgemeinde Trier-Land haben in diesem Jahr viele unterschiedliche Faktoren haben dazu geführt, dass das Kylltalbad nicht öffnen konnte.

Um den „Daheimgebliebenen“ und den Badenixen und Wassermännern dennoch den Badespaß zu ermöglichen, bietet die Verbandsgemeinde Trier-Land einen Bustransfer in das Freibad in Schweich an.

Der Bus-Shuttle, der mehrere Punkte im Gebiet der Verbandsgemeinde anfährt, ist zunächst für die beiden ersten Wochen der Sommerferien (15. – 28.07.) angedacht. Nach dieser „Probephase“ wird je nach Akzeptanz entschieden, ob der Service für die Dauer der Sommerferien fortgesetzt wird.

Die Hinfahrt startet montags bis freitags um 9.50 Uhr auf dem Betriebsgelände der Fa. Müller Kylltalreisen, Im Langengrund 5, in Trierweiler-Sirzenich. Die Rückfahrt startet am Freibad Schweich um 16.30 Uhr.

Die Fahrt ist kostenfrei. Der Eintritt in das Freibad Schweich ist selbst zu zahlen.

Der Fahrplan (montags bis freitags):

Hinfahrt:

09.50 Uhr Betriebsgelände Fa. Müller-Kylltal

10.00 Uhr Gemeindehaus Newel

10.10 Uhr Bürgerhaus Butzweiler

10.20 Uhr Einfahrt Netto-Markt Kordel

10.30 Uhr Bahnhof Daufenbach

10.40 Uhr Bushaltestelle Hauptstraße Schleidweiler

10.45 Uhr Gasthaus Wolter Rodt

10.50 Uhr Fideiplatz Zemmer

11.05 Uhr Ankunft: Parkplatz Freibad Schweich

Rückfahrt:

16.30 Uhr Parkplatz Freibad Schweich

16.45 Uhr Fideiplatz Zemmer

16.50 Uhr Gasthaus Wolter Rodt

16.55 Uhr Bushaltestelle Hauptstraße Schleidweiler

17.05 Uhr Bahnhof Daufenbach

17.15 Uhr Einfahrt Netto-Markt Kordel

17.25 Uhr Bürgerhaus Butzweiler

17.35 Uhr Gemeindehaus Newel

17.45 Uhr Betriebsgelände Fa. Müller-Kylltal

Samstag und Sonntag: Hinfahrt um 11.50 Uhr, Rückfahrt um 17 Uhr.

Bei vortags angekündigtem schlechten, kühlen und regnerischen Wetter fällt der Busverkehr aus. In Zweifelsfällen wird Auskunft erteilt unter folgender Telefonnummer: 0151 – 72039510.