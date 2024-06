Saarland: Mit Machete, Küchenmesser und Gürteln! Zwei Gruppen schlagen aufeinander ein

DILLINGEN. Am gestrigen Dienstagabend, 15. Juni, gingen gegen 20.10 Uhr mehrere Notrufe bei der Führungs- und Lagezentrale der saarländischen Polizei ein, wonach sich in der Dillinger Fußgängerzone in Dillingen zwei Personengruppen schlagen würden.

Vor Ort konnte jedoch nur noch ein Teil der Gruppe angetroffen werden, die oberflächliche Verletzungen bei der Auseinandersetzung erlitten hatten. Ermittlungen bei der Sachverhaltsaufnahme durch die Polizei ergaben, dass es vor einem Lokal zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung zwischen einer fünfköpfigen Personengruppe und einem vorbeigehenden Pärchen kam. In der Folge kam es zu Handgreiflichkeiten zwischen der Gruppe und dem 22-jährigen Mann des Paares.

Zunächst trennten sich beide Parteien und verließen die Örtlichkeit in unterschiedliche Richtungen. Kurze Zeit später trafen die fünfköpfige Gruppe und das Pärchen erneut vor dem Lokal aufeinander, wobei beide Parteien von Freunden/Bekannten unterstützt wurden. Es handelte sich dabei insgesamt um ca. 10 Personen.

Die beiden Personengruppen gingen aufeinander los, wobei unter anderem eine Machete, ein Küchenmesser und mehrere Gürtel eingesetzt wurden. Auch wurden Stühle, Tische und Gläser umhergeworfen und als Tatmittel eingesetzt.

Kurz vor Eintreffen der Polizeikräfte entfernte sich die Gruppe um die Beschuldigten sowie weitere Beteiligte in unbekannte Richtung. Vor Ort konnten lediglich vier Personen aus der Gruppe der Geschädigten festgestellt werden.

Bei einer der beiden Gruppierungen handelt es sich nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei um syrische Staatsangehörige.

Personen bzw. Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarlouis unter der Telefonnummer 06831 / 9010 in Verbindung zu setzen.