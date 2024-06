Stadt Trier: Grüne dreimal erfolgreich – Ortsvorsteher-Stichwahlen sind ausgezählt

TRIER. Bei den Ortsvorsteher-Stichwahlen in den Ortsbezirken Mitte/Gartenfeld, Trier-Nord und Trier-Süd haben sich am Sonntag jeweils die Amtsinhaber der Grünen gegen ihre Herausforderer von der CDU durchgesetzt. Das geht aus dem vorläufigen Endergebnis hervor, das bereits um 19.20 Uhr feststand.

In den drei Stadtteilen hatte beim ersten Wahlgang am 9. Juni keiner der Bewerberinnen und Bewerber die absolute Mehrheit der Stimmen erreicht, sodass eine Stichwahl zwischen den beiden Bestplatzierten erforderlich war.

In Mitte/Gartenfeld siegte Michael Düro mit 1496 Stimmen (56,6 %) gegen seinen bisherigen Stellvertreter Norbert Freischmidt, der 1149 Stimmen erzielte.

In Trier-Nord stimmten 1460 Wählerinnen und Wähler (57,6 %) für den amtierenden Ortsvorsteher Dirk Löwe. Auf Michael Molitor entfielen 1073 Stimmen.

Am engsten verlief das Rennen in Trier-Süd, doch am Ende setzte sich mit Nicole Helbig auch hier die Amtsinhaberin durch. Sie erhielt 1091 Stimmen (53,8 %) gegenüber 937 für ihren Gegenkandidaten Dr. Frank Tenbusch.

7.253 von insgesamt rund 26.900 Wahlberechtigten machten bei den drei Stichwahlen von ihrem Stimmrecht Gebrauch. Das entspricht einer Wahlbeteiligung von 27,0 Prozent

Für den geordneten Ablauf der Wahlen und die anschließende Auszählung der Stimmen waren rund 200 Helferinnen und Helfer in 20 dezentralen Wahllokalen und sechs Briefwahlvorständen im Rathaus im Einsatz.