++ Wetter in der Region: Einzelne Gewitter mit Starkregen möglich ++

OFFENBACH. Am Donnerstag sind in Rheinland-Pfalz und dem Saarland Gewitter mit Starkregen möglich. Ab dem Nachmittag steige die Gefahr, einzelne Unwetter seien nicht ausgeschlossen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.

Bei maximal 22 bis 26 Grad ist es schwülwarm. In der Nacht zu Freitag gibt es den Meteorologen zufolge zeitweise schauerartige Regenfälle, zum Teil mit eingelagerten Gewittern. In Gewitternähe sind stürmische Böen möglich.

Am Freitag rechnet der DWD mit örtlichem schauerartigen Regen, später mit Schauern und einzelnen Gewittern. Die Höchstwerte liegen zwischen 21 Grad im Westen und 24 Grad in Rheinhessen und der Vorderpfalz. Auch am Wochenende soll es zunächst eher grau und in Abschnitten regnerisch werden, teils gibt es Gewitter. Am Sonntag soll es im Tagesverlauf dann zunehmend auflockern. (Quelle: dpa)