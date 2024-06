SPD-Chef Lewentz: Schweitzer ist ein «Kümmerer»

MAINZ. Der rheinland-pfälzische SPD-Landeschef Roger Lewentz hat den designierten Nachfolger von Ministerpräsidentin Malu Dreyer, Alexander Schweitzer, als leidenschaftlichen Sozialdemokraten bezeichnet.

«Er ist ein Kümmerer, er hat die Bedürfnisse der Menschen fest im Blick und gibt gute sozialdemokratische Antworten auf die Fragen unserer Zeit», teilte Lewentz am Mittwoch mit.

Mit Blick auf den am Mittwoch angekündigten Rückzug Dreyers sagte Lewentz: «Heute ist ein bewegender Tag für unser Bundesland.» Es sei ein Zäsur. Lewentz selbst, einst Innenminister von Rheinland-Pfalz, wird sein Amt als SPD-Parteichef im Land in einigen Monaten abgeben, an SPD-Fraktionschefin Sabine Bätzing-Lichtenthäler, voraussichtlich bei einem Parteitag im November.