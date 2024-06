Palastgarten Trier : 21-Jähriger nach Angriff auf Mann (57) festgenommen – Zeuge griff ein!

TRIER. Am gestrigen Montagabend, gegen 17.45 Uhr, meldeten mehrere Zeugen der Trierer Polizei eine gerade stattfindende Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen auf dem Konstantinplatz. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatte sich die Situation in Richtung Palastgarten verlagert.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen sprach der 21-Jährige Tatverdächtige, der in Begleitung weiterer Personen war, den 57-Jährigen Geschädigten zunächst auf dem Konstantinplatz an. Kurz darauf griff er ihn unvermittelt an und besprühte ihn mit Pfefferspray.

Ein Zeuge, der die Situation beobachtete eilte dem Geschädigten zur Hilfe. Als dieser den Angreifer von weiteren Einwirkungen auf den 57-Jährigen abhalten wollte, griff der Beschuldigte ihn ebenfalls an und verletzte ihn durch den Einsatz von Pfefferspray.

Der 21-jährige Tatverdächtige, der bereits mehrfach strafrechtlich in Erscheinung getreten ist und bereits eine Haftstrafe verbüßte, wurde vorläufig festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft am heutigen Tag dem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Dieser ordnete die Untersuchungshaft an. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die weitere Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich unter 0651/9779-5210 bei der Polizeiinspektion Trier zu melden.